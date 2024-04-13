Плющев о финале Кубка Гагарина: «Задача тренеров «Локомотива» – привести в порядок психологию и настроить ребят на то, что их ждет жесткая борьба»

Владимир Плющев отметил, что в финале многое будет зависеть от психологии.

« » обыграл «Трактор» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-0) и вышел в финал плей-офф, где сыграет с победителем пары «Автомобилист» – «Металлург» (2-3 в серии).

«Многое в финале будет зависеть от психологии. Все люди устроены одинаково. Если дело идет легко и хорошо, то кажется, что в дальнейшем ничего не поменяется.

Задача тренеров «Локомотива» – привести в порядок психологию и настроить ребят на то, что в финале их ждет жесткая борьба», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.