Щитов о Капризове: «Невыход «Миннесоты» в плей‑офф будет сидеть у него занозой. Время неумолимо летит, он станет еще более голоден до побед, очков и голов»
Никита Щитов поделился мнением об игре Кирилла Капризова в «Миннесоте».
26-летний форвард набрал 93 (44+49) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции за 2 игры до конца сезона. Команда лишилась шансов на попадание в плей-офф.
«Капризов – большой талант. Он прогрессирует за счет колоссальной работоспособности и характера.
Конечно, влияет и серьезная конкуренция, она тоже заставляет расти. Это серьезный фактор, который не дает расслабиться.
Если человек обладает при этом большим талантом, то это приводит к большим успехам и клубным рекордам. В этом мы убеждаемся на примере Капризова.
Тот факт, что «Миннесота» в этом сезоне не попала в плей‑офф, будет сидеть у него занозой. Каждый игрок хочет бороться за Кубок Стэнли. Время неумолимо летит.
Поэтому Капризов в следующем сезоне будет еще более голоден до побед, набранных очков и забитых голов», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
С Миннесотой ничего не выиграть ни сейчас, ни в будущем.