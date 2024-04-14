Георгиев пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15 в 1-м периоде с «Виннипегом», и был заменен

Александр Георгиев был заменен в матче с «Виннипегом» после 4 пропущенных шайб.

« » принимает «Джетс» (0:4, второй период) в матче регулярного чемпионата .

Российский голкипер «Эвеланш» пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15, и был заменен по ходу первого периода. Вместо него вышел Юстус Аннунен.

В текущем сезоне НХЛ российский голкипер провел 61 матч за «Колорадо» и отразил 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,95.