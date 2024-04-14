Георгиев пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15 в 1-м периоде с «Виннипегом», и был заменен

Теги Колорадо НХЛ Виннипег Александр Георгиев Юстус Аннунен Хоккей

Александр Георгиев был заменен в матче с «Виннипегом» после 4 пропущенных шайб.

«Колорадо» принимает «Джетс» (0:4, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15, и был заменен по ходу первого периода. Вместо него вышел Юстус Аннунен.

В текущем сезоне НХЛ российский голкипер провел 61 матч за «Колорадо» и отразил 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,95. 

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9 комментариев
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Сейчас и сменщику накидывают..... не меньше
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+4
Да там не было его вины ни в одной шайбе. Заменили, потому что надо было что-то сделать
+4
-1
+3
Ответ Владислав Харламов
Да там не было его вины ни в одной шайбе. Заменили, потому что надо было что-то сделать
в третьей шайбе от синей ему бросили без помех
+3
0
+3
Голкиперы это единственное слабое место Эвс перед ПО… и похоже решающее
+3
-1
+2
Юстусу тоже 3 уже положили
+2
0
+2
Ответ Владислав Харламов
Да там не было его вины ни в одной шайбе. Заменили, потому что надо было что-то сделать
открою секрет - вратарю платят деньги за то, чтобы он выручал, а не за то, чтобы можно было сказать, что нет его вины в пропущенных шайбах.

да и про "не было вины" очень спорно.
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Не с «Ванкувером»...
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Все три матча в сезоне Винипегу проиграны вчистую, и это очень плохо для Денвера! А адвакаты Георгиева всегда будут говорить, да он не в чем не виноват! Видимо те кто отвечает за киперов в штабе Лавин, сегоднешнем, бездарности, раз постоянно каждые два года у них новый кипер! Плюс конечно, защита, почти всегда не помогает киперу, вратарь конечно должен выручать, но защита то, для того и защита, чтобы пятак чистить, а уж Колорадская защита, к сожалению это не про это!😀
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Ответ ogent
Сейчас и сменщику накидывают..... не меньше
только у сменщика зарплата в 4,4 раза меньше, а так все ок
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