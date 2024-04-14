Георгиев пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15 в 1-м периоде с «Виннипегом», и был заменен
Александр Георгиев был заменен в матче с «Виннипегом» после 4 пропущенных шайб.
«Колорадо» принимает «Джетс» (0:4, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15, и был заменен по ходу первого периода. Вместо него вышел Юстус Аннунен.
В текущем сезоне НХЛ российский голкипер провел 61 матч за «Колорадо» и отразил 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,95.
да и про "не было вины" очень спорно.