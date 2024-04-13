Ефремов про удар в голову от Кравцова: «Неприятно. Хорошо, что в последний момент увидел его. Понял, что будет удар, и принял его»

Владислав Ефремов поделился впечатлениями от игры за «Салават Юлаев».

«После 11 сезонов в системе московского « » был такой переезд, было нелегко решать бытовые вопросы. Но все понравилось, в Уфе отличные болельщики, атмосфера, команда.

Мой контракт заканчивается 30 апреля, после этой даты будет официальная информация.

Последний сезон в «Динамо» дал много пищи для размышлений, летом я решил больше поработать над физической подготовкой и ментально вырасти, обнулиться и в Уфе начать все сначала. Тренеры доверяли, партнеры помогали, и получилось забить в первой же игре – это добавило уверенности.

Вылет в первом раунде плей-офф? Очень обидное поражение, тяжело было его принять – была хорошая команда, коллектив.

Удар в голову от ? Неприятно. Хорошо, что в последний момент увидел его, понял, что он будет бить. Думаю, если бы не увидел, было бы совсем печально – я понял, что будет удар, и принял его», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов.