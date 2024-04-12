Друри, Фицджералд и Зито – ассистенты генменеджера Герина в сборной США на Турнир четырех наций и ОИ-2026

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Флорида Крис Друри Билл Герин Сборная США по хоккею НХЛ Том Фицджералд Билл Зито Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Сборная США определилась с менеджерами на Турнир четырех наций и Олимпиаду-2026.

Генеральным менеджером национальной сборной ранее назначили Билла Герина из «Миннесоты».

Его ассистентами стали Крис ДруриРейнджерс»), Том Фицджералд («Нью-Джерси») и Билл Зито («Флорида»).

Турнир четырех наций, который проведет НХЛ, состоится в феврале 2025 года с участием команд Канады, США, Финляндии и Швеции.

НХЛ сообщила, что хоккеисты лиги смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

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