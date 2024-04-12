Друри, Фицджералд и Зито – ассистенты генменеджера Герина в сборной США на Турнир четырех наций и ОИ-2026

Сборная США определилась с менеджерами на Турнир четырех наций и Олимпиаду-2026.

Генеральным менеджером национальной сборной ранее назначили из «Миннесоты».

Его ассистентами стали (« »), Том Фицджералд (« ») и Билл Зито (« »).

Турнир четырех наций, который проведет НХЛ, состоится в феврале 2025 года с участием команд Канады, США, Финляндии и Швеции.

НХЛ сообщила, что хоккеисты лиги смогут выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.