Владислав Третьяк: «У отечественного хоккея великая история. Свершения этих людей – образец для подражания, на него нужно опираться при воспитании молодежи»

Владислав Третьяк заявил, что у отечественного хоккея великая история.

Федерация хоккея России, Государственный музей спорта при Министерстве спорта РФ и Музей хоккея подписали соглашение о сотрудничестве.

«Одними из главных задач ФХР являются популяризация нашего вида спорта, повышение массовости и продвижение здорового образа жизни.

У отечественного хоккея великая история, которую создавали несколько поколений игроков и тренеров. Все они были настоящими профессионалами, готовыми самоотверженно работать ради достижения чемпионских целей – а также патриотами, отстаивающими честь Родины. Свершения этих людей – образец для подражания, на него нужно опираться при воспитании молодежи.

Важно, чтобы мы не только гордились своими победами, но и рассказывали о них как можно чаще и подробнее. Узнав о великих чемпионах, новые поколения наших граждан вдохновятся их примером, получат новые стимулы для личностного развития, умения работать в команде и вместе будут добиваться грандиозных результатов.

В нашем Музее хоккея очень много интересных экспонатов, за каждым из которых – своя история побед, подвигов, преодоления трудностей. Я рад, что сотрудничество с Государственным музеем спорта позволит большему числу жителей нашей страны ознакомиться со славной историей отечественного хоккея.

Мы смотрим в будущее и в то же время помним о больших свершениях прошлых лет. Так, в рамках форума «Мы вместе. Спорт» уже выставлены комплекты золотых медалей чемпионов мира и Европы 1954 и 1974 годов.

70 лет назад сборная нашей страны впервые поехала на мировое первенство – и уверенно выиграла титул, причем в решающем матче главные соперники, канадцы, были разгромлены со счетом 7:2.

50 лет назад чемпионат мира сложился столь же успешно – прекрасно помню, как выступал в матчах турнира. Юбилейные даты – отличная возможность вспомнить о тех успехах и рассказать о них молодежи.

И в дальнейшем у нас будет немало поводов для организации интересных мероприятий с нашим новым партнером, Государственным музеем спорта», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.