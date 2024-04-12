Суини из «Бостона» назначат генменеджером сборной Канады на Турнир четырех наций

Сборная Канады определилась с генеральным менеджером на Турнир четырех наций.

Генеральный менеджер « » получит соответствующую должность в национальной сборной на турнире, в котором сыграют команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

О назначении функционера сообщил журналист Пьер ЛеБрюн.

Суини является генеральным менеджером «Брюинс» с 2015 года. Ранее он не работал в сборной Канады.

Турнир четырех наций, который проведет НХЛ, состоится в феврале 2025 года.