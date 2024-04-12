Суини из «Бостона» назначат генменеджером сборной Канады на Турнир четырех наций

Теги Бостон Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Пьер ЛеБрюн Дон Суини Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Сборная Канады определилась с генеральным менеджером на Турнир четырех наций.

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини получит соответствующую должность в национальной сборной на турнире, в котором сыграют команды Канады, США, Финляндии и Швеции.

О назначении функционера сообщил журналист Пьер ЛеБрюн.

Суини является генеральным менеджером «Брюинс» с 2015 года. Ранее он не работал в сборной Канады.

Турнир четырех наций, который проведет НХЛ, состоится в феврале 2025 года.

7 комментариев
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По итогам этого регулярного сезона могу ему предложить такой состав на турнир:

Хилл // Скиннер // Ингрэм

Макар — Тэйвз
Бушар — Теодор
Даути — Моррисси
(Пьетранжело, Добсон)

Маршанд - Кросби - Маккиннон
Хайман - Макдэвид - Марнер
Стэмкос - Пойнт - Райнхарт
Барзэл - Шайфли - Маршессо
(Сузуки, Бедард, Стоун)

Главный тренер — Джон Купер
+3
-1
+2
Ответ Дима Миронов
Маршанд,Стэмкос🤔
Маршанд хорошо подходит к Кросби. Старая связка по сборной.
Стэмкос тоже под связку с Пойтном, плюс у него снайперские качества все еще в порядке.
+1
0
+1
Хм , а чехи, словаки, немцы?
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
По итогам этого регулярного сезона могу ему предложить такой состав на турнир: Хилл // Скиннер // Ингрэм Макар — Тэйвз Бушар — Теодор Даути — Моррисси (Пьетранжело, Добсон) Маршанд - Кросби - Маккиннон Хайман - Макдэвид - Марнер Стэмкос - Пойнт - Райнхарт Барзэл - Шайфли - Маршессо (Сузуки, Бедард, Стоун) Главный тренер — Джон Купер
Маршанд,Стэмкос🤔
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
По итогам этого регулярного сезона могу ему предложить такой состав на турнир: Хилл // Скиннер // Ингрэм Макар — Тэйвз Бушар — Теодор Даути — Моррисси (Пьетранжело, Добсон) Маршанд - Кросби - Маккиннон Хайман - Макдэвид - Марнер Стэмкос - Пойнт - Райнхарт Барзэл - Шайфли - Маршессо (Сузуки, Бедард, Стоун) Главный тренер — Джон Купер
Да они по-любому уже связались с главным тренером сборной России25 после его достижений в суперсерии
0
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0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
По итогам этого регулярного сезона могу ему предложить такой состав на турнир: Хилл // Скиннер // Ингрэм Макар — Тэйвз Бушар — Теодор Даути — Моррисси (Пьетранжело, Добсон) Маршанд - Кросби - Маккиннон Хайман - Макдэвид - Марнер Стэмкос - Пойнт - Райнхарт Барзэл - Шайфли - Маршессо (Сузуки, Бедард, Стоун) Главный тренер — Джон Купер
Сузуки будет в составе, уверен
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Ответ 5kywn5cddd
Сузуки будет в составе, уверен
Пока для глубины взяли ;)
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