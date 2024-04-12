Суини из «Бостона» назначат генменеджером сборной Канады на Турнир четырех наций
Сборная Канады определилась с генеральным менеджером на Турнир четырех наций.
Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини получит соответствующую должность в национальной сборной на турнире, в котором сыграют команды Канады, США, Финляндии и Швеции.
О назначении функционера сообщил журналист Пьер ЛеБрюн.
Суини является генеральным менеджером «Брюинс» с 2015 года. Ранее он не работал в сборной Канады.
Турнир четырех наций, который проведет НХЛ, состоится в феврале 2025 года.
Хилл // Скиннер // Ингрэм
Макар — Тэйвз
Бушар — Теодор
Даути — Моррисси
(Пьетранжело, Добсон)
Маршанд - Кросби - Маккиннон
Хайман - Макдэвид - Марнер
Стэмкос - Пойнт - Райнхарт
Барзэл - Шайфли - Маршессо
(Сузуки, Бедард, Стоун)
Главный тренер — Джон Купер
Стэмкос тоже под связку с Пойтном, плюс у него снайперские качества все еще в порядке.