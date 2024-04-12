33-летний форвард «Анахайма» Сильверберг завершит карьеру. Он провел 817 матчей в НХЛ и набрал 373 очка

Якоб Сильверберг завершит хоккейную карьеру.

33-летний нападающий сообщил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона.

В этом чемпионате шведский форвард, выступающий за « », набрал 19 (7+12) очков при полезности «плюс 4» в 78 матчах.

играет за «Дакс» с сезона-2013/14. Также в лиге он представлял «Оттаву».

На данный момент в общей сложности в лиге хоккеист сыграл 817 матчей и набрал 373 (168+205) балла за результативность. В плей-офф Кубка Стэнли – 45 (18+27) очков в 69 играх.