Бобровский – 3-й вратарь в истории «Флориды» с 6 шатаутами за сезон. Первые два – Луонго и Вокоун

Теги рейтинги Флорида Сергей Бобровский Томаш Вокоун Роберто Луонго НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский вошел в число лучших вратарей «Флориды» по сухим матчам.

35-летний вратарь отбил все 25 бросков в матче с «Коламбусом» (4:0).

Этот сухой матч стал для Бобровского шестым в этом регулярном чемпионате. 

В истории «Флориды» только два вратаря имеют 6 и более сухих матчей за сезон – Роберто Луонго (7 – в сезоне-2003/04, 6 – в сезоне-2002/03) и Томаш Вокоун (7 – в сезоне-2009/10, 6 – в сезонах-2008/09 и 2010/11).

«Пантерз» осталось провести 2 матча до конца регулярного чемпионата.

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1 комментарий
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А в 2018‑19 вообще было 9 сухарей за Коламбус, одного не хватило, чтобы разделить 1 место в истории Жакетов по этому показателю с Мейсоном.
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