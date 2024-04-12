Бобровский – 3-й вратарь в истории «Флориды» с 6 шатаутами за сезон. Первые два – Луонго и Вокоун

Сергей Бобровский вошел в число лучших вратарей «Флориды» по сухим матчам.

35-летний вратарь отбил все 25 бросков в матче с «Коламбусом» (4:0).

Этот сухой матч стал для Бобровского шестым в этом регулярном чемпионате.

В истории «Флориды» только два вратаря имеют 6 и более сухих матчей за сезон – Роберто Луонго (7 – в сезоне-2003/04, 6 – в сезоне-2002/03) и Томаш Вокоун (7 – в сезоне-2009/10, 6 – в сезонах-2008/09 и 2010/11).

«Пантерз» осталось провести 2 матча до конца регулярного чемпионата.