Бобровский проводит 698-й матч в НХЛ – он обошел Набокова. Среди российских вратарей больше только у Хабибулина – 799

Теги рейтинги Бостон Флорида Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ рекорды Хоккей

Сергей Бобровский проводит 698-ю игру в карьере в НХЛ.

«Бостон» принимает «Флориду» (1:1, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Для голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского это 698-й матч в карьере в НХЛ. Таким образом, он занял второе место среди российских вратарей по этому показателю в истории, обойдя Евгения Набокова, у которого 697 матчей в лиге. 

Рекорд среди российских вратарей принадлежит Николаю Хабибулину, который провел 799 матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне Бобровский сыграл в 56 играх, одержал 34 победы, пять матчей проведя на ноль, и отбил 91,3% бросков.

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2 комментария
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Здоровья Бобу и удачной дальнейшей игры
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Посмотрел статистику Василевского - с учётом возраста может обогнать и Бобровского, и Хабибулина.
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