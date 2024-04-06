Бобровский проводит 698-й матч в НХЛ – он обошел Набокова. Среди российских вратарей больше только у Хабибулина – 799
Сергей Бобровский проводит 698-ю игру в карьере в НХЛ.
«Бостон» принимает «Флориду» (1:1, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского это 698-й матч в карьере в НХЛ. Таким образом, он занял второе место среди российских вратарей по этому показателю в истории, обойдя Евгения Набокова, у которого 697 матчей в лиге.
Рекорд среди российских вратарей принадлежит Николаю Хабибулину, который провел 799 матчей в НХЛ.
В нынешнем сезоне Бобровский сыграл в 56 играх, одержал 34 победы, пять матчей проведя на ноль, и отбил 91,3% бросков.