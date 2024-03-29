Тренер «Вашингтона» об 1:5: «Темп был слишком высоким. «Торонто» – быстрая команда, у нас проблемы в матчах с такими соперниками»
Тренер «Вашингтона» высказался о поражении от «Торонто» (1:5) в чемпионате НХЛ.
«С самого начала игры можно было почувствовать, что наша команда выглядела ошеломленной.
Скорости были высокими, и было много моментов, когда мы просто не попадали по шайбе. Для нас темп был слишком высоким.
Матч получился трудным, потому что «Торонто» – это очень быстрая команда. У нас есть проблемы в матчах с такими соперниками.
Противостояние им не является нашей сильной стороной», – сказал Спенсер Карбери.