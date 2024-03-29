Тренер «Вашингтона» об 1:5: «Темп был слишком высоким. «Торонто» – быстрая команда, у нас проблемы в матчах с такими соперниками»

Теги Торонто Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Тренер «Вашингтона» высказался о поражении от «Торонто» (1:5) в чемпионате НХЛ.

«С самого начала игры можно было почувствовать, что наша команда выглядела ошеломленной. 

Скорости были высокими, и было много моментов, когда мы просто не попадали по шайбе. Для нас темп был слишком высоким. 

Матч получился трудным, потому что «Торонто» – это очень быстрая команда. У нас есть проблемы в матчах с такими соперниками.

Противостояние им не является нашей сильной стороной», – сказал Спенсер Карбери. 

7 комментариев
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"Вашингтон Черепахс"
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тогда зачем вы так рвётесь в ПО? что вам там делать?
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Дело говорит, с Тампой и Ванкувер запросто Вашики справляются
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После такого признания как бы все соперники не начали бегать.
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посмотрим как с Бостоном сыграют, те вроде не сильно быстрая команда
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Ответ Кино Музыка
После такого признания как бы все соперники не начали бегать.
Бегать можно. Главное в финале не сдохнуть.
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