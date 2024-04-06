Карбери о 2:4 с «Каролиной»: «Вашингтон» находился в осаде, но парни боролись и пытались сохранить преимущество. Результат разочаровал»

Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Каролиной».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» проиграли «Харрикейнс» со счетом 2:4.

По ходу матча команда Спенсера Карбери вела со счетом 2:0.

«Очевидно, что большую часть игры мы находились в осаде, но наши парни боролись и пытались сохранить преимущество.

Мы начали проводить неплохие смены, в которых немного контролировали игру, но результат нас разочаровал», – сказал главный тренер «Вашингтона».