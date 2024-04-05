Карбери об 1:4 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» хорошо начал, но мы пропустили дважды после двух бросков. Во 2-м периоде все пытались спасти мир»

Теги Питтсбург Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.

«Мне понравился первый период. Думаю, мы хорошо начали. Первый гол [Питтсбурга] не был неудачным отскоком, а вот второй – да. Но мы пропустили дважды после двух бросков.

Они проделали хорошую работу, и мы оказались в яме, но не было чувства, что в начале игры мы были на волоске.

Ладно, перезагрузка – я чувствовал, что мы неплохо справились с этой задачей в оставшейся части первого периода.

Во втором периоде мы немного оступились, начали немного упрямиться и пытаться сделать слишком много. Все пытались спасти мир, забить», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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