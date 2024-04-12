«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в 3-м сезоне подряд. У клуба 0-4 по сериям после чемпионства в 2014 году

Теги Кубок Стэнли Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Хоккей

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в 3-м сезоне подряд.

«Кингс» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, обыграв «Калгари» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

По ходу сезона калифорнийцы сменили главного тренера – место Тода Маклеллана занял Джим Хиллер. Команда набрала 95 очков в 79 играх и занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе. 

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в третий раз подряд. В двух предыдущих розыгрышах клуб проигрывал «Эдмонтону» в первом раунде (3-4 в 2022 году и 2-4 в прошлом). 

После победы в Кубке Стэнли в 2014 году «Кингс» провели в плей-офф 4 серии и все 4 проиграли (также клуб вылетал в 1-м раунде в 2016 году от «Сан-Хосе» и в 2018 году от «Вегаса»). 

4 комментария
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ждём ПО, хотелось бы любого соперника, кроме Эдмонтона, но Вегас сам не прочь остаться в зоне ВК.
в любом случае в этой паре никому легко не придётся
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снова на Эдмонтон , не хотелось бы
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К 10-летию неплохо бы выправить статистику
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С одним звеном в ПО, конечно, тяжело. Но с Эдмонтоном прикольно же будет: звено Копитара, против которого согласно опросу НХЛПА тяжело играть(он на втором месте вроде бы после Кросби), и звено МакДэвида. Хотя у Нефтяников есть звено Драйза на подхвате.
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