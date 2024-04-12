«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в 3-м сезоне подряд. У клуба 0-4 по сериям после чемпионства в 2014 году

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф в 3-м сезоне подряд.

«Кингс» обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, обыграв «Калгари» (4:1) в регулярном чемпионате .

По ходу сезона калифорнийцы сменили главного тренера – место Тода Маклеллана занял Джим Хиллер. Команда набрала 95 очков в 79 играх и занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе.

« » вышел в плей-офф в третий раз подряд. В двух предыдущих розыгрышах клуб проигрывал «Эдмонтону» в первом раунде (3-4 в 2022 году и 2-4 в прошлом).

После победы в Кубке Стэнли в 2014 году «Кингс» провели в плей-офф 4 серии и все 4 проиграли (также клуб вылетал в 1-м раунде в 2016 году от «Сан-Хосе» и в 2018 году от «Вегаса»).