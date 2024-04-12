«Торонто» почтил память Амирова по ходу матча с «Нью-Джерси». Семья Родиона была на игре
«Торонто» почтил память Родиона Амирова по ходу матча с «Нью-Джерси».
21-летний форвард скончался 14 августа 2023 года в Германии. В 2021 году у игрока была выявлена опухоль головного мозга.
«Лифс» выбрали Амирова в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 15-м номером. В России хоккеист выступал за «Салават Юлаев».
Во время первого перерыва в игре против «Девилс» (5:6) канадский клуб показал видео, посвященное памяти Амирова.
На игре присутствовали отец, мать и две сестры Родиона. Болельщики «Лифс» приветствовали их аплодисментами.
Фото: соцсеть журналиста Терри Кошена.