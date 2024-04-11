Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд, сделав передачу против «Чикаго». У него 27+35 в 77 играх

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (5:2).

Форвард «Сент-Луиса» продлил результативную серию (1+3) до 4 игр.

Всего в 77 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 62 (27+35) очка.

Сегодня за 18:00 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (2:05 – в большинстве, 1:58 – в меньшинстве) – у россиянина 2 броска в створ ворот, 46% выигранных вбрасываний (5 из 11), полезность – «плюс 1».

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