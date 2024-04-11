Бабаев про слухи об уходе Бурдасова из «Трактора»: «Это вброс, не вижу почвы для таких решений. Он был лидером в сезоне, может, некоторые руководители команды этого не замечали»

Шуми Бабаев прокомментировал слухи об уходе Антона Бурдасова из «Трактора».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб намерен расторгнуть соглашение с нападающим, выплатив ему компенсацию.

– Как нужно относиться к информации о том, что «Трактор» может разорвать контракт с Антоном Бурдасовым?

– Это какой-то вброс. Ко мне руководители «Трактора» не обращались и ничего не говорили.

Я не вижу почвы для таких решений. У Бурдасова девятое игровое время в команде, исходя из этого, он сыграл на четыре с плюсом. За такое время игрок сделал максимум возможного.

– Вы не спрашивали у главного тренера Алексея Заварухина причины такого игрового времени Бурдасова?

– Я задавал вопросы, но какая-то игра так складывается, а вторая – по-другому. У каждого тренера свое видение, и я не могу давить на него. Он так видел в этой ситуации. Завтра увидит по-другому.

– В первых двух сериях Бурдасов был лидером команды?

– Он был лидером и в сезоне, хотя, может, некоторые из руководителей команды это не замечали, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

В нынешнем сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.