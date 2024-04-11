Шуми Бабаев: «Уровень конкуренции КХЛ увеличится при пяти легионерах в команде. Чем больше хороших игроков, тем лучше»

Шуми Бабаев высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Я всегда говорил, что хорошие игроки нужны в . Я просил, если будет трое легионеров, чтобы эти ребята, которые давно играют, имели какой-то статус. Чем больше хороших игроков, тем лучше в этой лиге.

Единственное опасение у меня вызывает, что многие команды вместо российских хороших игроков набирают непонятных легионеров.

Уровень конкуренции нашей лиги увеличится при пяти легионерах в команде. Тем более мы не понимаем реального положения дел, как наша сборная и наши команды выглядят на фоне европейских и североамериканских команд. Поэтому все очень сложно.

Но наличие квалифицированных иностранных игроков даст понять, в каком направлении мы идем и что нам нужно делать дальше», – сказал агент .