Пилко о возможном возвращении лимита в 5 легионеров: «Хоккей в России – самый сильный в Европе. Хорошо, что в КХЛ будет больше международного»

Теги КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Алеша Пилко высказался о возможном возвращении лимита в 5 легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Лимит на пять легионеров – это хорошая новость для лиги и хоккея полностью. Несмотря на все, что происходит, хоккей в России все равно остался самым сильным в Европе. Хорошо, что в лиге будет больше международного.

Но мое мнение, что направление остается прежним – искать и привезти в Россию хоккеистов самого высокого уровня, которые усилят клубы и лигу, несмотря на лимит», – сказал хоккейный агент Алеша Пилко.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий