Пилко о возможном возвращении лимита в 5 легионеров: «Хоккей в России – самый сильный в Европе. Хорошо, что в КХЛ будет больше международного»

Алеша Пилко высказался о возможном возвращении лимита в 5 легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Лимит на пять легионеров – это хорошая новость для лиги и хоккея полностью. Несмотря на все, что происходит, хоккей в России все равно остался самым сильным в Европе. Хорошо, что в лиге будет больше международного.

Но мое мнение, что направление остается прежним – искать и привезти в Россию хоккеистов самого высокого уровня, которые усилят клубы и лигу, несмотря на лимит», – сказал хоккейный агент .