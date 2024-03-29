Бучневич набрал 201 балл в 207 матчах за «Сент-Луис» – быстрее всех со времен Ткачака. У него было 200 за 204 игры

Теги Сент-Луис Калгари Кит Ткачак НХЛ рекорды Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич набрал 201 очко в 207 играх за «Сент-Луис» в НХЛ.

Россиянин сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:3), прервав безголевую серию из 13 матчей.

На счету форварда стало 58 (16+32) очков в 71 игре. В предыдущих 13 матчах на его счету было 8 (0+8) баллов.

Всего в 207 играх за «Сент-Луис» в НХЛ Павел Бучневич заработал 201 (82+119) балл.

Он сделал это быстрее всех со времен Кита Ткачака, который с сезона-2000/01 по сезон-2003/04 набрал 200 очков в 204 матчах в составе «Сент-Луиса». 

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6 комментариев
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Золотые руки!
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Обычно очко за игру было но в этом сезоне не пошло
+6
-1
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красивые цифры
+5
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Бучневич - абсолютно лучший игрок в истории череповецкого хоккея

А ведь одно время казалось, что не дожмет где надо и сдуется.

Когда на МЧМ не показывал достаточно, когда в командировке в СКА ничего не показал на фоне командировавшегося ранее Тарасенко.
+3
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+3
мог быстрее если бы не серии игр без очков в начале сезона и после НГ
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Ответ Михаил Черный
Бучневич - абсолютно лучший игрок в истории череповецкого хоккея А ведь одно время казалось, что не дожмет где надо и сдуется. Когда на МЧМ не показывал достаточно, когда в командировке в СКА ничего не показал на фоне командировавшегося ранее Тарасенко.
Череповецкий Кросби не согласен с вами)
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