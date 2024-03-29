Бучневич набрал 201 балл в 207 матчах за «Сент-Луис» – быстрее всех со времен Ткачака. У него было 200 за 204 игры
Павел Бучневич набрал 201 очко в 207 играх за «Сент-Луис» в НХЛ.
Россиянин сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:3), прервав безголевую серию из 13 матчей.
На счету форварда стало 58 (16+32) очков в 71 игре. В предыдущих 13 матчах на его счету было 8 (0+8) баллов.
Всего в 207 играх за «Сент-Луис» в НХЛ Павел Бучневич заработал 201 (82+119) балл.
Он сделал это быстрее всех со времен Кита Ткачака, который с сезона-2000/01 по сезон-2003/04 набрал 200 очков в 204 матчах в составе «Сент-Луиса».
А ведь одно время казалось, что не дожмет где надо и сдуется.
Когда на МЧМ не показывал достаточно, когда в командировке в СКА ничего не показал на фоне командировавшегося ранее Тарасенко.