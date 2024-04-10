Директор «Лады» о возможном переходе Сафина в СКА: «Интерес с их стороны есть, но Остап принадлежит «Ладе». Будем делать ему квалификационное предложение»

Теги Лада СКА возможные переходы Рафик Якубов КХЛ Остап Сафин Чемпионат.com Хоккей

Рафик Якубов прокомментировал слухи о переходе Остапа Сафина в СКА.

Ранее появилась информация, что 25-летний форвард перейдет в клуб из Санкт-Петербурга.

«Интерес со стороны СКА действительно есть, но Сафин пока никуда не уходит, он принадлежит «Ладе».

Будем делать ему квалификационное предложение», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

В регулярном чемпионате-2023/24 Остап Сафин провел 67 матчей и набрал 36 (13+23) баллов. В Кубке Гагарина в активе форварда 5 игр без набранных очков.

Срок соглашения Сафина с «Ладой» истекает 30 апреля.

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