Директор «Лады» о возможном переходе Сафина в СКА: «Интерес с их стороны есть, но Остап принадлежит «Ладе». Будем делать ему квалификационное предложение»
Рафик Якубов прокомментировал слухи о переходе Остапа Сафина в СКА.
Ранее появилась информация, что 25-летний форвард перейдет в клуб из Санкт-Петербурга.
«Интерес со стороны СКА действительно есть, но Сафин пока никуда не уходит, он принадлежит «Ладе».
Будем делать ему квалификационное предложение», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
В регулярном чемпионате-2023/24 Остап Сафин провел 67 матчей и набрал 36 (13+23) баллов. В Кубке Гагарина в активе форварда 5 игр без набранных очков.
Срок соглашения Сафина с «Ладой» истекает 30 апреля.