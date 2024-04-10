Слафковски – 6-й игрок в истории «Монреаля» с хет-триком в возрасте 20 лет или младше

Теги рейтинги Монреаль НХЛ Ги Лефлер Стефан Рише Алекс Гальченюк Берни Джеффрион Райан Пелинг Юрай Слафковски Хоккей

Юрай Слафковски – 6-й игрок в истории «Монреаля» с хет-триком в 20 лет или младше.

Форвард «Канадиенс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (9:3). 

На счету 20-летнего словака стало 48 (19+29) очков в 78 играх в текущем сезоне. 

Первый номер драфта НХЛ-2022 присоединился к 5 игрокам в истории клуба, делавшим хет-трики в возрасте 20 лет или младше. 

Это Ги Лефлер (3 раза, последний – февраль 1972 года), Берни Джеффрион (январь 1952 года), Стефан Рише (март 1986 года), Алекс Гальченюк (декабрь 2014 года) и Райан Пелинг (апрель 2019 года). 

1 комментарий
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Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, но парень развивается и должен стать еще сильнее, пока еще сырой, плюс молодой очень, хорошо двигает шайбу с Сузуки и Кофилдом.
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