Джек Хьюз завершил сезон из-за травмы. Форвард «Нью-Джерси» перенесет операцию на плече и восстановится к тренировочному лагерю

Джек Хьюз пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.

« » сообщил, что нападающий перенесет операцию на плече и уже не сыграет в текущем регулярном чемпионате .

Клуб добавил, что хоккеист должен полностью восстановиться к тренировочному лагерю в рамках подготовки к следующему сезону.

Напомним, что в ходе этого сезона форвард пропустил 11 матчей из-за повреждения верхней части тела.

В регулярном чемпионате провел 62 матча и набрал 74 (27+47) очка при полезности «минус 12» и среднем игровом времени 20:58.

«Дэвилс» находятся на 12-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 78 матчах.