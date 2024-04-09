Эрик Карлссон о формате Кубка Стэнли: «1-я команда против 8-й выглядит наиболее логично и справедливо. Это вносит разнообразие»

Эрик Карлссон поделился мыслями о формате проведения Кубка Стэнли.

С 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде Кубка Стэнли с восьмой, вторая – с седьмой и так далее.

С 2013 года была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

«Что в одном, что в другом формате есть как хорошие вещи, так и плохие.

Но если подумать об этом логически, то первая команда должна играть против восьмой.

Такой концепт, вероятно, имеет наибольший смысл. Наверное, я бы был адвокатом такого формата. Это также вносит разнообразие в то, против кого ты играешь.

Поэтому первая команда против восьмой – это кажется наиболее логичным.

Я не вдавался в этот вопрос подробно – просто это выглядит самым логичным образом. Это наиболее справедливо», – сказал защитник « » .