Филатов о лучших молодых игроках КХЛ: «Березкин – лучший бомбардир плей-офф. Шабанов в «Тракторе» что-то феноменальное выдавал. Аймурзин из «Северстали» – открытие»

Никита Филатов назвал молодых игроков КХЛ, которые стали для него открытием.

«Сто процентов в этой тройке на каком-то месте должен быть Максим Березкин. Невероятно выдающийся плей-офф на данный момент – лучший бомбардир.

Огромная вероятность, что этот парень выиграет (смеется). Причем в роли игрока первой тройки. Думаю, эта тройка без него никак не обойдется.

Отмечу также из «Трактора». Думаю, можем еще его относить к молодым. Прошлый сезон был неплохой: 31 (18+13) очко, в этом он набрал в два раза больше. Он стал лидером команды, которая заняла в Кубке Гагарина третье место.

Еще я его выбрал, потому что очки и голы бывают разные, но он периодически выдавал что-то феноменальное. Просто восторг от мастерства, техники и скорости.

И еще назову Аймурзина из «Северстали». Данил, по моему мнению, растет очень быстро. Феноменальный центр и смотреть за ним и за его тройкой было одно удовольствие. Его связка с и как здорово благодаря им смотрелся молодой Ильин.

Для меня Аймурзин – однозначно открытие. Он из этих троих больше всего подходит по возрасту и, по сути, провел свой первый полный сезон», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

22-летний форвард « » набрал 30 (8+22) баллов в 62 играх регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина в 16 играх игрок заработал 14 (4+10) очков и возглавляет гонку бомбардиров.

23-летний нападающий «Трактора» Максим Шабанов набрал 50 (25+25) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 11 (3+8) баллов в 14 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

21-летний форвард «Северстали» Данил Аймурзин заработал 48 (16+32) баллов в 63 матчах регулярного чемпионата и набрал 7 (4+3) очков в 5 играх плей-офф.