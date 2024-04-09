Филатов о лучших молодых игроках КХЛ: «Березкин – лучший бомбардир плей-офф. Шабанов в «Тракторе» что-то феноменальное выдавал. Аймурзин из «Северстали» – открытие»

Теги Локомотив Северсталь Трактор рейтинги Никита Филатов КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Пилипенко Максим Березкин Данил Аймурзин Максим Шабанов Михаил Ильин Хоккей

Никита Филатов назвал молодых игроков КХЛ, которые стали для него открытием.

«Сто процентов в этой тройке на каком-то месте должен быть Максим Березкин. Невероятно выдающийся плей-офф на данный момент – лучший бомбардир.

Огромная вероятность, что этот парень выиграет Кубок Гагарина (смеется). Причем в роли игрока первой тройки. Думаю, эта тройка без него никак не обойдется.

Отмечу также Максима Шабанов из «Трактора». Думаю, можем еще его относить к молодым. Прошлый сезон был неплохой: 31 (18+13) очко, в этом он набрал в два раза больше. Он стал лидером команды, которая заняла в Кубке Гагарина третье место.

Еще я его выбрал, потому что очки и голы бывают разные, но он периодически выдавал что-то феноменальное. Просто восторг от мастерства, техники и скорости.

И еще назову Аймурзина из «Северстали». Данил, по моему мнению, растет очень быстро. Феноменальный центр и смотреть за ним и за его тройкой было одно удовольствие. Его связка с Пилипенко и как здорово благодаря им смотрелся молодой Ильин.

Для меня Аймурзин – однозначно открытие. Он из этих троих больше всего подходит по возрасту и, по сути, провел свой первый полный сезон», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов. 

22-летний форвард «Локомотива» Максим Березкин набрал 30 (8+22) баллов в 62 играх регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина в 16 играх игрок заработал 14 (4+10) очков и возглавляет гонку бомбардиров. 

23-летний нападающий «Трактора» Максим Шабанов набрал 50 (25+25) очков в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 11 (3+8) баллов в 14 матчах плей-офф Кубка Гагарина. 

21-летний форвард «Северстали» Данил Аймурзин заработал 48 (16+32) баллов в 63 матчах регулярного чемпионата и набрал 7 (4+3) очков в 5 играх плей-офф.

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2 комментария
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Мне Гребенкин нравится. Наглый на льду, так по взрослому играет.
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Кто из них окажется в СКА
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