Заварухин о поражении от «Локомотива»: «Не скажу, что умерла скамейка, но по движению соперник опережал нас на доли секунды. Вот этого момента нам и не хватило»

Теги Локомотив Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Заварухин высказался после поражения в серии с «Локомотивом» (0-4).

Ярославцы обыграли «Трактор» (3:0) в четвертой игре полуфинала плей-офф.

«Пропала реализация? Еще раз скажу, что не хватило эмоций. Не знаю почему. Но эмоций на площадке и этого задора с начала третьей игры не хватало.

Не скажу, что умерла скамейка, но по движению соперник опережал нас на доли секунды, и вот этого момента нам и не хватило.

Согласен, что не было реализации. Мы не забили сегодня, хотя создали много моментов. Но там тоже сильная команда, достойная. Мы не играли в откат, старались забить, но не повезло.

Как готовились к серии в таком большом перерыве? Давайте не будем делать сейчас анализ по горячим следам. Команда готовилась стандартно, у нас не было ничего сверхъестественного. И в зал ходили, и старались поиграть «пять на пять», чтобы был игровой ритм.

Но первая игра показала, что стартовые 10 минут играли хорошо, а потом подрасслабились. Может быть, выплеснули все эмоции в первые минуты, а дальше их и не хватило. Пропустили нелепые голы, которые выбили нас из колеи, ну и плюс вратарь», – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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14 комментариев
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Локомотив обгонял Трактор на 5 секунд и ещё какие-то доли секунды. Было понятно с самого начала 4 игры, что этот Трактор вышел завершить сезон. Последнего боя не получилось. Удачи Челябинску в следующем сезоне. Болеем за Локомотив!!!
+14
-1
+13
Тяжело, когда соперник тупо сильнее, вот нечего даже сказать
Нам не повезло, что Авангард не взял 7 матч, тогда плей-офф и закончился
+9
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+9
В четверке сильнейших, бронзовые медали, хороший результат! Локомотиву спасибо за урок. Отдыхаем и готовимся к сезону 2024 - 2025. Успехов тренерам и команде. Молодчики!
+6
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+6
Да Локомотив - это Цска Никитина. У него большой запас прочности. Когда надо, он тормозит игру, когда надо он её ускоряет. У Трактора не было шансов против такого
+3
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+3
Ответ TIBET
Профессионалам, как они себя считают, милионерам, не хватило эмоций? Вы что курите там? Вы вообще в курсе как простой народ живёт? В отличие от вас? Да вы рвать и метать должны с таким составом. Наш состав по игрокам один из лучших в КХЛ. Или я не прав?
Состав был собран под Анвара.вот с ним и должен был рвать и метать,но не сложилось.А Заварухин,как сумел.как сыграли его соперники,думаю.неплохо получилось.после прошлогоднего 9-го места на Востоке.нынче 4-е в КХЛ.Надо отдать должное Локомотиву.удачи ему в финале.
+2
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+2
Профессионалам, как они себя считают, милионерам, не хватило эмоций? Вы что курите там? Вы вообще в курсе как простой народ живёт? В отличие от вас? Да вы рвать и метать должны с таким составом. Наш состав по игрокам один из лучших в КХЛ. Или я не прав?
+3
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Вот и кончилась сказка, про столицу российского хоккея.
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Может надо было просто разбирать игру соперника, а не сводить всё к быдловатым угрозам Шалунову.
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