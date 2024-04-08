Заварухин о поражении от «Локомотива»: «Не скажу, что умерла скамейка, но по движению соперник опережал нас на доли секунды. Вот этого момента нам и не хватило»

Алексей Заварухин высказался после поражения в серии с «Локомотивом» (0-4).

Ярославцы обыграли « » (3:0) в четвертой игре полуфинала плей-офф.

«Пропала реализация? Еще раз скажу, что не хватило эмоций. Не знаю почему. Но эмоций на площадке и этого задора с начала третьей игры не хватало.

Не скажу, что умерла скамейка, но по движению соперник опережал нас на доли секунды, и вот этого момента нам и не хватило.

Согласен, что не было реализации. Мы не забили сегодня, хотя создали много моментов. Но там тоже сильная команда, достойная. Мы не играли в откат, старались забить, но не повезло.

Как готовились к серии в таком большом перерыве? Давайте не будем делать сейчас анализ по горячим следам. Команда готовилась стандартно, у нас не было ничего сверхъестественного. И в зал ходили, и старались поиграть «пять на пять», чтобы был игровой ритм.

Но первая игра показала, что стартовые 10 минут играли хорошо, а потом подрасслабились. Может быть, выплеснули все эмоции в первые минуты, а дальше их и не хватило. Пропустили нелепые голы, которые выбили нас из колеи, ну и плюс вратарь», – сказал главный тренер «Трактора» .