Капризов забросил 40+ шайб в 3-м сезоне подряд – это рекорд «Миннесоты». Габорик и Стаал по разу достигали этой отметки

Теги Чикаго Миннесота Эрик Стаал Мариан Габорик НХЛ рекорды Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов третий сезон подряд забрасывает 40+ шайб в сезоне.

«Миннесота» выигрывает у «Чикаго» на выезде (3:0, третий период). В этом матче нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне.

Россиянин в третий раз подряд забрасывает 40+ шайб в одном сезоне. В сезоне-2021/22 он забил 47 голов, в 2022/23 – 40.

Только двум игрокам в истории «Миннесоты» хотя бы раз удавалось достичь этой отметки – Мариану Габорику (42 шайбы, 2007/08) и Эрику Стаалу (42 шайбы, 2017/18).

На данный момент у Капризова 87 (40+47) очков в 70 матчах. Статистику Капризова можно увидеть здесь.

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2 комментария
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Уже 41 шайба. Жаль много пропустил, мог бы 50 шайб забить за сезон.
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Легенда соты... Будущий член зала славы НХЛ.. Да и свитер поднять хищники должны
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