Капризов забросил 40+ шайб в 3-м сезоне подряд – это рекорд «Миннесоты». Габорик и Стаал по разу достигали этой отметки

Кирилл Капризов третий сезон подряд забрасывает 40+ шайб в сезоне.

« » выигрывает у « » на выезде (3:0, третий период). В этом матче нападающий «Миннесоты» забросил 40-ю шайбу в сезоне.

Россиянин в третий раз подряд забрасывает 40+ шайб в одном сезоне. В сезоне-2021/22 он забил 47 голов, в 2022/23 – 40.

Только двум игрокам в истории «Миннесоты» хотя бы раз удавалось достичь этой отметки – (42 шайбы, 2007/08) и (42 шайбы, 2017/18).

На данный момент у Капризова 87 (40+47) очков в 70 матчах. Статистику Капризова можно увидеть здесь.