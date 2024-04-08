Капризов забросил 40+ шайб в 3-м сезоне подряд – это рекорд «Миннесоты». Габорик и Стаал по разу достигали этой отметки
Кирилл Капризов третий сезон подряд забрасывает 40+ шайб в сезоне.
«Миннесота» выигрывает у «Чикаго» на выезде (3:0, третий период). В этом матче нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне.
Россиянин в третий раз подряд забрасывает 40+ шайб в одном сезоне. В сезоне-2021/22 он забил 47 голов, в 2022/23 – 40.
Только двум игрокам в истории «Миннесоты» хотя бы раз удавалось достичь этой отметки – Мариану Габорику (42 шайбы, 2007/08) и Эрику Стаалу (42 шайбы, 2017/18).
На данный момент у Капризова 87 (40+47) очков в 70 матчах. Статистику Капризова можно увидеть здесь.