Генменеджер «Авангарда»: «Чмыхов показал характер, терпел, находился в ВХЛ, показал максимум. Надеемся, что он сделает шаг вперед»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ ВХЛ Артем Чмыхов Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил продление контракта с Артемом Чмыховым.

Защитник подписал одностороннее соглашение на два года.

«Он показал характер, терпел, находился в ВХЛ определенное время и с каждым матчем он добавлял, доказывал.

Наверное, он показал тот максимум, который у него сейчас есть.

И мы очень надеемся, что в следующем году он сделает шаг вперед», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В нынешнем сезоне Артем Чмыхов провел 45 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 15 (4+11) очков при полезности «плюс 5».

В плей-офф хоккеист сыграл 12 игр и отметился 1 (0+1) баллом при полезности «минус 3».

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2 комментария
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"Наверное, он показал тот максимум, который у него сейчас есть. И мы очень надеемся, что в следующем году он сделает шаг вперед"
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Что хотел сказать? Если эти бесконечные ошибки в каждом матче - максимум, который есть, то безусловно надо продлить :)

За лето ещё пособираем ненужных другим и все будет хорошо, санитары КХЛ :)
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🤞 удачи
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