Генменеджер «Авангарда»: «Чмыхов показал характер, терпел, находился в ВХЛ, показал максимум. Надеемся, что он сделает шаг вперед»

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил продление контракта с Артемом Чмыховым.

Защитник подписал одностороннее соглашение на два года.

«Он показал характер, терпел, находился в ВХЛ определенное время и с каждым матчем он добавлял, доказывал.

Наверное, он показал тот максимум, который у него сейчас есть.

И мы очень надеемся, что в следующем году он сделает шаг вперед», – сказал генеральный менеджер « » .

В нынешнем сезоне провел 45 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 15 (4+11) очков при полезности «плюс 5».

В плей-офф хоккеист сыграл 12 игр и отметился 1 (0+1) баллом при полезности «минус 3».