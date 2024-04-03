Ротенберг о переходе Коскинена в СКА в 2014-м: «Это был первый год, когда я отвечал за трансферы. Те переговоры стали для меня важным опытом»

Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о переходе Микко Коскинена в СКА.

«Сегодня, когда стало известно об окончании карьеры Коскинена, хочу рассказать, как он в принципе оказался в СКА.

Мало кто знает, но нам пришлось приложить много усилий, чтобы Микко перешел к нам по ходу сезона-2014/15.

Это был первый год, когда я отвечал за трансферы, и те переговоры стали для меня важным опытом. Селекция начинается с вратаря, но летом нам не удалось усилить эту позицию.

Сейчас можно приоткрыть завесу и рассказать, что изначально мы собирались пригласить в команду шведа Джейкоба Маркстрема – тогда он играл за «Ванкувер», а сейчас продолжает выступать в НХЛ, является основным вратарем «Калгари». Маркстрем в последний момент передумал ехать в Россию, поэтому мы переключились на Коскинена, выступавшего за «Сибирь».

Переговоры шли непросто, нам очень помог ныне покойный Дмитрий Босов, который был руководителем попечительского совета «Сибири» и сделал очень много для развития хоккея в Новосибирске. Его добрая воля, любовь к хоккею сделали свое дело: мы пришли к взаимопониманию, и Коскинен оказался в СКА. В Сибирь отправился Александр Салак, который тоже оказался очень полезным для новосибирского клуба.

Микко сложно начинал в Петербурге, не сразу адаптировался к нашей игре. Однако в плей-офф он всегда преображался и становился той самой финской стеной, которую и сейчас помнят наши болельщики. Отличный получился переход!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.