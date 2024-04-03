Ротенберг о переходе Коскинена в СКА в 2014-м: «Это был первый год, когда я отвечал за трансферы. Те переговоры стали для меня важным опытом»

Теги Сибирь СКА Калгари НХЛ КХЛ Александр Салак Якоб Маркстрем Микко Коскинен Роман Ротенберг Дмитрий Босов Хоккей

Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о переходе Микко Коскинена в СКА.

«Сегодня, когда стало известно об окончании карьеры Коскинена, хочу рассказать, как он в принципе оказался в СКА.

Мало кто знает, но нам пришлось приложить много усилий, чтобы Микко перешел к нам по ходу сезона-2014/15.

Это был первый год, когда я отвечал за трансферы, и те переговоры стали для меня важным опытом. Селекция начинается с вратаря, но летом нам не удалось усилить эту позицию.

Сейчас можно приоткрыть завесу и рассказать, что изначально мы собирались пригласить в команду шведа Джейкоба Маркстрема – тогда он играл за «Ванкувер», а сейчас продолжает выступать в НХЛ, является основным вратарем «Калгари». Маркстрем в последний момент передумал ехать в Россию, поэтому мы переключились на Коскинена, выступавшего за «Сибирь».

Переговоры шли непросто, нам очень помог ныне покойный Дмитрий Босов, который был руководителем попечительского совета «Сибири» и сделал очень много для развития хоккея в Новосибирске. Его добрая воля, любовь к хоккею сделали свое дело: мы пришли к взаимопониманию, и Коскинен оказался в СКА. В Сибирь отправился Александр Салак, который тоже оказался очень полезным для новосибирского клуба.

Микко сложно начинал в Петербурге, не сразу адаптировался к нашей игре. Однако в плей-офф он всегда преображался и становился той самой финской стеной, которую и сейчас помнят наши болельщики. Отличный получился переход!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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15 комментариев
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Мало кто знает, но Ротенбергу пришлось приложить много усилий чтобы перевезти финна (!) в Питер из Новосибирска во времена отсутствия потолка зарплат
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Только менеджерский талант Ромы помог в сложнейших переговорах. Ведь из Сибири в СКА Коскинен переходил на куда более худшие условия...
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Несколько команд НХЛ пытаются заманить гениального Романа Ротенберга на должность генерального менеджера, Торонто готово прямо сейчас предложить Роману совмещение генерального менеджера и главного тренера, чтоб взять кубок Стэнли уже в этом году!
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Ныне покойный, из любви к Новосибирскому хоккею, приложил все усилия для перехода замечательного вратаря в Санкт-Петербург. Так? Пожалуйста поправьте, если ошибся. 🤦
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Насыпали гору денег и забрали вратаря у Сибири по сути)
в чём сложность перехода то была?
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Швед Джейкоб - это Якоб
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Ротенберг как ты браток?)
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Ответ SuperDubina
Несколько команд НХЛ пытаются заманить гениального Романа Ротенберга на должность генерального менеджера, Торонто готово прямо сейчас предложить Роману совмещение генерального менеджера и главного тренера, чтоб взять кубок Стэнли уже в этом году!
И подписать его на позицию нападающего, а также пресс-атташе клуба)))
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Ответ Al Al
Насыпали гору денег и забрали вратаря у Сибири по сути) в чём сложность перехода то была?
Ну могли в номере карты 💳💳💳 ошибится
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Уважаемый sports.ru! Прекратите байтить на комменты и активность своих пользователей новосятми о Йозе Марино!
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Все мы помним, как был оформлен данный переход. Ведь это Рома нашёл его...
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Десять лет отвечает за трансферы бггг. Ну и как успехи ? Понимал бы хоть что -нибудь, олимпийский чемпион. Или там тоже 10 человек ассистентов ?
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Мало,кто знает,что это был первый пеший переход игрока на такое расстояние
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Ответ sed3009
Уважаемый sports.ru! Прекратите байтить на комменты и активность своих пользователей новосятми о Йозе Марино!
Почему, это же весело!
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Ответ monah
Швед Джейкоб - это Якоб
Португалец Йосе - это Жозе
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