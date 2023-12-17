Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари» для игроков, проводящих 1-й сезон в клубе
Егор Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари».
Белорусский форвард «Флэймс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:2).
На его счету стало 19 (11+8) очков в 31 игре. В последних 5 матчах – 7 (6+1) баллов.
Шарангович повторил рекорд «Калгари» по продолжительности голевой серии для игроков, проводящих первый сезон за клуб (считая как новичков лиги, так и не новичков).
Он был установлен Кентом Нильссоном (1980/81, 5 игр) и повторен Джо Малленом (1985/86, 5 игр).