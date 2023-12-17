Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари» для игроков, проводящих 1-й сезон в клубе

Теги Тампа-Бэй Калгари НХЛ рекорды Джо Маллен Кент Нильссон Егор Шарангович Хоккей

Егор Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари».

Белорусский форвард «Флэймс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:2). 

На его счету стало 19 (11+8) очков в 31 игре. В последних 5 матчах – 7 (6+1) баллов. 

Шарангович повторил рекорд «Калгари» по продолжительности голевой серии для игроков, проводящих первый сезон за клуб (считая как новичков лиги, так и не новичков). 

Он был установлен Кентом Нильссоном (1980/81, 5 игр) и повторен Джо Малленом (1985/86, 5 игр). 

2 комментария
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Молодец Егор, вкатился и пошел делать результат!
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в прошлом сезоне фанаты дьяволов требовали от него 30 шайб за сезон, играя не в топ-6 и без ПП, за зп 2 миллиона в год) а как там Тимо Майер поживает, идет на 40+ шайб видимо, хе-хе
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