Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари» для игроков, проводящих 1-й сезон в клубе

Егор Шарангович забил в 5-м матче подряд и повторил рекорд «Калгари».

Белорусский форвард «Флэймс» отличился в матче регулярного чемпионата с « » (4:2).

На его счету стало 19 (11+8) очков в 31 игре. В последних 5 матчах – 7 (6+1) баллов.

повторил рекорд « » по продолжительности голевой серии для игроков, проводящих первый сезон за клуб (считая как новичков лиги, так и не новичков).

Он был установлен Кентом Нильссоном (1980/81, 5 игр) и повторен (1985/86, 5 игр).