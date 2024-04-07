«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд и идут на 3-м месте в Столичном дивизионе.

Сегодня клуб с Лонг-Айленда справился с « » (2:0) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 85 очков в 77 играх и идет в зоне плей-офф, занимая 3-е место в Столичном дивизионе. «Айлендерс» опережают «Питтсбург» (83 в 77, занимает 2-е место wild card), «Филадельфию» (83 в 78) и «Вашингтон» (82 в 76).

До конца регулярки « » осталось провести 5 матчей – против «Рейнджерс» (дома и в гостях), «Монреаля» (дома), «Нью-Джерси» (в гостях) и «Питтсбурга» (дома).