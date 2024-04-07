«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд и идут на 3-м месте в Столичном дивизионе

Теги Айлендерс Нэшвилл НХЛ Патрик Руа Хоккей

«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд и идут на 3-м месте в Столичном дивизионе.

Сегодня клуб с Лонг-Айленда справился с «Нэшвиллом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Патрика Руа набрала 85 очков в 77 играх и идет в зоне плей-офф, занимая 3-е место в Столичном дивизионе. «Айлендерс» опережают «Питтсбург» (83 в 77, занимает 2-е место wild card), «Филадельфию» (83 в 78) и «Вашингтон» (82 в 76). 

До конца регулярки «Айлендерс» осталось провести 5 матчей – против «Рейнджерс» (дома и в гостях), «Монреаля» (дома), «Нью-Джерси» (в гостях) и «Питтсбурга» (дома). 

1 комментарий
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Хоть я в этом сезоне за Филадельфию, но Айлендерс последними матчами заслужили
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