«Ак Барс» продлит контракт с Лукояновым на 2 года. Форвард дебютировал в КХЛ за казанцев в 2011 году
Артем Лукоянов продлит контракт с «Ак Барсом» на два года.
По данным Metaratings, 35-летний нападающий подпишет новое двухлетнее соглашение с «Ак Барсом».
Артем Лукоянов всю свою карьеру в КХЛ выступает за казанский клуб, дебютировав в сезоне-2011/12.
В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ игрок провел 64 матча и заработал 16 (9+7) очков.
В плей-офф Кубка Гагарина Лукоянов сыграл в 5 играх при показателе полезности «+1».