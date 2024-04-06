«Ак Барс» продлит контракт с Лукояновым на 2 года. Форвард дебютировал в КХЛ за казанцев в 2011 году

Теги Ак Барс КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов продлит контракт с «Ак Барсом» на два года.

По данным Metaratings, 35-летний нападающий подпишет новое двухлетнее соглашение с «Ак Барсом».

Артем Лукоянов всю свою карьеру в КХЛ выступает за казанский клуб, дебютировав в сезоне-2011/12.

В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ игрок провел 64 матча и заработал 16 (9+7) очков.

В плей-офф Кубка Гагарина Лукоянов сыграл в 5 играх при показателе полезности «+1».

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2 комментария
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За время в Ак Барсе трудно всю статистику привести, да?
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