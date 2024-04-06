Малкин сделал дубль с «Тампой», забив 24-й и 25-й голы в сезоне НХЛ. Форвард «Питтсбурга» набрал 61 балл в 77 матчах чемпионата

Евгений Малкин забил 24-й гол в сезоне НХЛ.

37-летний нападающий « » забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против « » (4:1, второй период).

Во втором периоде российский форвард подставил клюшку после броска Эрика Карлссона, шайба изменила направление, с чем не справился вратарь Андрей Василевский.

Также во втором периоде Малкин забросил вторую шайбу.

Это 24-й и 25-й голы в нынешнем сезоне. Всего в этом чемпионате нападающий набрал 61 (25+36) балл в 77 матчах.