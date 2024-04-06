Малкин сделал дубль с «Тампой», забив 24-й и 25-й голы в сезоне НХЛ. Форвард «Питтсбурга» набрал 61 балл в 77 матчах чемпионата

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забил 24-й гол в сезоне НХЛ.

37-летний нападающий «Питтсбурга» забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (4:1, второй период).

Во втором периоде российский форвард подставил клюшку после броска Эрика Карлссона, шайба изменила направление, с чем не справился вратарь Андрей Василевский.

Также во втором периоде Малкин забросил вторую шайбу.

Это 24-й и 25-й голы Евгения Малкина в нынешнем сезоне. Всего в этом чемпионате нападающий набрал 61 (25+36) балл в 77 матчах.

18 комментариев
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Кросби, Джино и Летанг тащат пингвинов в Плей-офф))
Как и лет 10, и лет 15 назад))
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Смотрю в прямом эфире, игра - просто огонь! Прямо словно в плове бьются, супер! Ну и пингвины себя лучших напоминают, приятно видеть.
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-1
+12
У родителей Жени на трибунах слезы от счастья!
Такие слезы мы одобряем.
+8
-1
+7
Ответ Bedard
Сколько там осталось Джино до 500 шайб? 😲
4 шайбы
+7
0
+7
Жена на хет-трик замахнулся, но я вангую покер 😂
+8
-4
+4
Сколько там осталось Джино до 500 шайб? 😲
+4
-1
+3
Не фанат Питтсбурга, но то что творит команда, как бьётся за выход в плэй-офф, прям хочется чтобы у них получилось.
+3
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Питтсбург точно в плей офф собрался, красавцы
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Джино, Джино!!!
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Если бы мне кто 2 недели назад сказал, что у Питсбурга будут очень шансы на попадание в плей-офф, то я бы покрутил пальцем у виска)
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Неужто мамин борщец опять помог? Судя по реакции родителей, таки да.
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Как Малкин не забил.. в итоге вместо 5-3 получили 4-4
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Мдааа... Женя, Женя.... не забил в 100% ситуации и вот уже 4:4.
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Никитос трииии очкаааа
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А 100 передач Никиты в сезоне становятся реальностью
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Ответ Антон Пименов
Никитос трииии очкаааа
Кончито,который минусует ,привет ))))
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