2-й номер драфта-2021 Бенирс набрал 100 очков в НХЛ в 161 матче. У форварда «Сиэтла» 41 гол и 59 передач

Теги НХЛ Сиэтл Мэттью Бенирс Хоккей

Мэттью Бенирс набрал 100 очков в НХЛ.

21-летний нападающий «Сиэтла» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Анахайм» (3:1).

В нынешнем сезоне форвард отметился 34 (14+20) баллами при полезности «минус 10» в 71 игре чемпионата.

Мэттью Бенирс набрал 100 очков в лиге за 161 матч. В его активе 41 шайба и 59 результативных передач.

Нападающий был выбран «Сиэтлом» под общим вторым номером на драфте НХЛ-2021.

1 комментарий
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