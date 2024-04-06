2-й номер драфта-2021 Бенирс набрал 100 очков в НХЛ в 161 матче. У форварда «Сиэтла» 41 гол и 59 передач
Мэттью Бенирс набрал 100 очков в НХЛ.
21-летний нападающий «Сиэтла» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Анахайм» (3:1).
В нынешнем сезоне форвард отметился 34 (14+20) баллами при полезности «минус 10» в 71 игре чемпионата.
Мэттью Бенирс набрал 100 очков в лиге за 161 матч. В его активе 41 шайба и 59 результативных передач.
Нападающий был выбран «Сиэтлом» под общим вторым номером на драфте НХЛ-2021.