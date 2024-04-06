Тренер «Коламбуса»: «Кросби и Маккиннон – элита. Это не только чистый талант. Они тренируются вместе, нашли способ подстегивать себя, видим их результаты»

Теги Питтсбург Коламбус Колорадо Сидни Кросби НХЛ Паскаль Венсан Нэтан Маккиннон Хоккей

Паскаль Венсан высказался о показателях Сидни Кросби и Нэтана Маккиннона в НХЛ.

«Я знаю Сидни Кросби. Знаю, как он тренируется летом. Он заставляет чувствовать себя некомфортно. Это то, что позволяет ему прибавлять.

Он тренируется с игроком, которого он наставляет, этот парень тоже неплох, Нэтан Маккиннон. Эти парни тренируются вместе. И мы видим это в матчах. Эти парни – элита. Это неслучайно.

Это не только чистый талант. Есть много ребят с явным талантом. Но эти ребята нашли способ подстегивать себя.

И мы видим результаты, которые они показывает в своих карьерах», – сказал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

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