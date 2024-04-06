Генменеджер «Торонто» о «Тампе»: «У них есть стандарты и привычки чемпионов. Они знают, как побеждать, когда это нужнее всего – важный аспект»

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Брэд Треливинг Хоккей

Брэд Треливинг поделился мнением чемпионских привычках «Тампы».

Команда тренера Джона Купера вышла в плей-офф Кубка Стэнли в седьмом сезоне подряд.

«У них есть стандарты и привычки чемпионов, а также четкое понимание уровня, который необходим, когда сезон приближается к апрелю и так далее.

Они знают, как побеждать, когда это нужнее всего – и это важный аспект.

Помимо огромного таланта, они обладают чемпионским опытом понимания всех нюансов в каждой ситуации

Они заработали мозоли, которые образовались у них от чемпионских сезонов» – сказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.

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