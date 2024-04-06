Генменеджер «Торонто» о «Тампе»: «У них есть стандарты и привычки чемпионов. Они знают, как побеждать, когда это нужнее всего – важный аспект»
Брэд Треливинг поделился мнением чемпионских привычках «Тампы».
Команда тренера Джона Купера вышла в плей-офф Кубка Стэнли в седьмом сезоне подряд.
«У них есть стандарты и привычки чемпионов, а также четкое понимание уровня, который необходим, когда сезон приближается к апрелю и так далее.
Они знают, как побеждать, когда это нужнее всего – и это важный аспект.
Помимо огромного таланта, они обладают чемпионским опытом понимания всех нюансов в каждой ситуации
Они заработали мозоли, которые образовались у них от чемпионских сезонов» – сказал генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг.