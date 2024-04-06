Генцел с 2+1, Макдэвид и Джек Куинн с дублями – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Баффало Каролина Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Джейк Генцел Джек Куинн Хоккей

Джейк Генцел, Коннор Макдэвид и Джек Куинн – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Баффало» Джек Куинн, сделавший дубль в матче с «Филадельфией» (4:2). 

Вторая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, сделавший дубль в матче с «Колорадо» (6:2). Он достиг отметки 30 шайб в регулярке в 8-й раз за карьеру. 

Первая звезда – форвард «Каролины» Джейк Генцел с 3 (2+1) очками в матче с «Вашингтоном» (4:2). Он набрал 20 (5+15) очков в 13 играх за новую команду после обмена из «Питтсбурга». 

2 комментария
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Браво Генци, продолжил дело пингвиненков по утоплению вашингтонских.
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