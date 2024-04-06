Генцел набрал 2+1 в матче с «Вашингтоном». У него 20 очков в 13 играх за «Каролину» после обмена из «Питтсбурга»
Джейк Генцел набрал 20 очков в 13 играх за «Каролину» после обмена из «Питтсбурга».
Форвард «Харрикейнс» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:2) и был признан его первой звездой.
В активе 29-летнего нападающего стало 72 (27+45) очка в 63 играх в текущем сезоне. В том числе 20 (5+15) – в 13 играх после обмена в «Каролину» из «Питтсбурга».
1 июля американец может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата за сезон по текущему контракту составляет 6 миллионов долларов.
С ним даже Коннор будет забивать
Но начали кричать, мол, какие 10, какие 11, этот пацан без Кросби - пустое место. Вот и докпзуха подъезжает.