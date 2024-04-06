Генцел набрал 2+1 в матче с «Вашингтоном». У него 20 очков в 13 играх за «Каролину» после обмена из «Питтсбурга»

Теги Питтсбург Каролина Вашингтон НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Джейк Генцел набрал 20 очков в 13 играх за «Каролину» после обмена из «Питтсбурга».

Форвард «Харрикейнс» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:2) и был признан его первой звездой. 

В активе 29-летнего нападающего стало 72 (27+45) очка в 63 играх в текущем сезоне. В том числе 20 (5+15) – в 13 играх после обмена в «Каролину» из «Питтсбурга».

1 июля американец может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата за сезон по текущему контракту составляет 6 миллионов долларов. 

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3 комментария
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Летом 10 млн получит на рынке
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У Сида никогда не было проблем с крайними нападающими.
С ним даже Коннор будет забивать
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Ответ Grigori86
Летом 10 млн получит на рынке
Именно. Я по-прежнему убеждён, что Дубас мог его уговорить на 3-4 года за 10+ и даже 11. И не было бы у Сида проблем с краем до самой пенсии.

Но начали кричать, мол, какие 10, какие 11, этот пацан без Кросби - пустое место. Вот и докпзуха подъезжает.
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