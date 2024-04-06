Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» после пропуска 4 матчей из-за травмы. У него 0 бросков и «минус 1» за 19:43 с «Эдмонтоном»

Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» после пропуска 4 матчей.

Россиянин пропустил полторы недели из-за травмы нижней части тела.

Сегодня 29-летний форвард принял участие в матче с « » (2:6) в регулярном чемпионате .

Он стал для третьим подряд без набранных очков. На его счету 50 (26+24) баллов в 49 играх в текущем сезоне.

Сегодня Валерий (19:43, 3:32 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве, «минус 1») остался без бросков в створ, 2 прошли мимо. В его активе 1 блок, 1 силовой прием и 1 перехват.