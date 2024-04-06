Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» после пропуска 4 матчей из-за травмы. У него 0 бросков и «минус 1» за 19:43 с «Эдмонтоном»

Теги Колорадо Эдмонтон НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» после пропуска 4 матчей.

Россиянин пропустил полторы недели из-за травмы нижней части тела. 

Сегодня 29-летний форвард принял участие в матче с «Эдмонтоном» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ

Он стал для Ничушкина третьим подряд без набранных очков. На его счету 50 (26+24) баллов в 49 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Валерий (19:43, 3:32 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве, «минус 1») остался без бросков в створ, 2 прошли мимо. В его активе 1 блок, 1 силовой прием и 1 перехват. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он хоть один сезон нормально сыграет? Понятно, нужный игрок, но отсутствия уже с перебором. Есть чувство, что клуб на него уже не совсем рассчитывает.
+2
-2
0
Слишком часто и много пропускает, это перебор
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий