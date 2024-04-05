Пол Морис вышел на 4-е место в истории НХЛ по победам – 865. Он лидер среди действующих тренеров

Теги рейтинги Флорида Линди Рафф Пол Морис Барри Троц Джоэл Кенневилл НХЛ Скотти Боумэн Хоккей

Пол Морис поднялся на четвертое место по числу побед в истории НХЛ.

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» обыграла «Оттаву» со счетом 6:0.

Для главного тренера «Пантерз» Пола Мориса эта победа стала 865-й в НХЛ. Он обошел Линди Раффа и вышел на четвертое место за всю историю лиги.

Его опережают Скотти Боумэн (1244 победы), Джоэл Кенневилл (969) и Барри Троц (914). Ни один из этих тренеров сейчас не работает в НХЛ.

Морис добился 865-й победы в 1843-м матче.

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2 комментария
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Пол пробивает потолок
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Не знаю как на счёт побед, но 26 сезонов в качестве главного тренера, у Боумэна 30. Может превзойти
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