«Флорида» вышла в плей-офф в 5-м сезоне подряд. Клуб дошел до финала Кубка Стэнли в прошлом году

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Билл Зито Хоккей

«Флорида» вышла в плей-офф в 5-м сезоне подряд.

«Пантерс» сегодня уступили «Айлендерс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Попадание в розыгрыш Кубка Стэнли им гарантировало поражение «Детройта» от «Каролины» (0:4). 

«Флорида» поборется за Кубок Стэнли в пятом сезоне подряд. В 2020 году клуб выбыл в квалификации, в 2021-м – в первом раунде, в 2022-м – во втором (после победы в регулярке), а в 2023-м дошел до финала, где уступил «Вегасу» (1-4). 

В текущем сезоне команда под руководством Пола Мориса набрала 97 очков в 73 играх и занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе. 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это здорово что в клубе появилась стабильность
Надеюсь доживём когда подобные новости будут про Баффало...
+7
0
+7
В этом году вообще тенденция такова, что желающих много :
Флорида - надо брать кубок!
Рейнджерс - надо брать кубок!
Каролина - надо брать кубок!
Бостон - надо брать кубок!
Ванкувер - надо брать кубок!
Даллас - надо брать кубок!
Колорадо - надо брать кубок!
Эдмонтон - будем опять пытаться брать кубок!
Вегас - поборемся за второй!
+3
0
+3
исходя из того, что каждый год прогресс, то в этом году надо брать кубок)
+2
0
+2
Лучший плей-офф за последние годы намечается. Без явного фаворита, с кучей крутых команд и интригой и на востоке, и на западе
+1
0
+1
Флорида-Колорадо вот такой бы финал
0
0
0
Ответ old folk
Лучший плей-офф за последние годы намечается. Без явного фаворита, с кучей крутых команд и интригой и на востоке, и на западе
например?
0
0
0
Ответ Roman55
В этом году вообще тенденция такова, что желающих много : Флорида - надо брать кубок! Рейнджерс - надо брать кубок! Каролина - надо брать кубок! Бостон - надо брать кубок! Ванкувер - надо брать кубок! Даллас - надо брать кубок! Колорадо - надо брать кубок! Эдмонтон - будем опять пытаться брать кубок! Вегас - поборемся за второй!
Виннипег забыли)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий