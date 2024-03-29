«Флорида» вышла в плей-офф в 5-м сезоне подряд. Клуб дошел до финала Кубка Стэнли в прошлом году

«Флорида» вышла в плей-офф в 5-м сезоне подряд.

«Пантерс» сегодня уступили «Айлендерс» (2:3) в регулярном чемпионате . Попадание в розыгрыш Кубка Стэнли им гарантировало поражение «Детройта» от «Каролины» (0:4).

« » поборется за в пятом сезоне подряд. В 2020 году клуб выбыл в квалификации, в 2021-м – в первом раунде, в 2022-м – во втором (после победы в регулярке), а в 2023-м дошел до финала, где уступил «Вегасу» (1-4).

В текущем сезоне команда под руководством набрала 97 очков в 73 играх и занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе.