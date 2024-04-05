«Виннипег» сыграет в плей-офф в 6-й раз за 7 последних сезонов.

«Джетс» обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Калгари» (5:2) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 98 очков в 76 играх и занимает 3-е место в Центральном дивизионе.

Лучшим результатом « » в плей-офф является выход в финал конференции в 2018 году, где клуб уступил «Вегасу». В прошлом году «Виннипег» тоже проиграл «Голден Найтс» (1-4 в первом раунде).