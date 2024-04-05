«Виннипег» сыграет в плей-офф в 6-й раз за 7 последних сезонов

Теги НХЛ Виннипег Кевин Чевелдэйофф Рик Боунесс Хоккей

«Виннипег» сыграет в плей-офф в 6-й раз за 7 последних сезонов.

«Джетс» обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Калгари» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Рика Боунесса набрала 98 очков в 76 играх и занимает 3-е место в Центральном дивизионе. 

Лучшим результатом «Виннипега» в плей-офф является выход в финал конференции в 2018 году, где клуб уступил «Вегасу». В прошлом году «Виннипег» тоже проиграл «Голден Найтс» (1-4 в первом раунде). 

2 комментария
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Темная лошадка на западе: может вылететь в 1 раунде, а может и дойти до финала конференции и КС. Интересно будет последить за Виннипегом в пост сезоне.
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Ответ kostya187
Темная лошадка на западе: может вылететь в 1 раунде, а может и дойти до финала конференции и КС. Интересно будет последить за Виннипегом в пост сезоне.
Это точно, но всё-таки жду от них как минимум финала конфы..
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