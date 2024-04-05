«Монреаль» не вышел в плей-офф в 3-м сезоне подряд.

«Канадиенс» официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Тампы» (4:7) в регулярном чемпионате .

Во втором полном сезоне под руководством команда набрала 70 очков в 75 играх (в прошлом было 68 в 82).

В прошлый раз « » играл в плей-офф в сокращенном из-за ковида сезоне-2020/21 и дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (1-4).