«Монреаль» не вышел в плей-офф в 3-м сезоне подряд

Теги Монреаль Кубок Стэнли Мартен Сен-Луи НХЛ Хоккей

«Монреаль» не вышел в плей-офф в 3-м сезоне подряд.

«Канадиенс» официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Тампы» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ

Во втором полном сезоне под руководством Мартена Сен-Луи команда набрала 70 очков в 75 играх (в прошлом было 68 в 82). 

В прошлый раз «Монреаль» играл в плей-офф в сокращенном из-за ковида сезоне-2020/21 и дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (1-4). 

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3 комментария
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Финал Кубка Стэнли 1921 воспринимается как сказка.
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Большая потеря для Кубка Стэнли, половина его истории написана «Канадиенс»
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Годик-два, еще перекроить составчик, скинуть балласт и надеюсь вернемся туда)
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