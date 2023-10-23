Ник Сузуки: «Сен-Луи – уже один из лучших тренеров НХЛ. «Монреалю» повезло»
Ник Сузуки назвал Мартена Сен-Луи одним из лучших тренеров НХЛ.
«Монреаль» выиграл два из четырех матчей в текущем сезоне НХЛ. Сузуки набрал 3 (0+3) очка в четырех играх.
«Я и Марти провели хороший разговор, на котором обсудили некоторые вопросы. Тренер понимает то, каким хоккеистом я могу быть.
Думаю, что когда я играю на своих лучших качествах, то против меня трудно действовать. И первые несколько матчей я этого не делал.
Тренер говорит и делает правильные вещи для меня и моей игры.
Считаю, что он уже один из лучших тренеров в лиге. Нам повезло, что он с нами», – сказал нападающий «Монреаля».
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