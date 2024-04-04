Уилсон о дисквалификации: «Грегор не пропустил ни одной смены, а я – 6 матчей. Не пытался ударить его по лицу, не было никакого намерения»
Том Уилсон высказался о дисквалификации на шесть матчей.
Нападающий «Вашингтона» пропустил шесть матчей после того, как был дисквалифицирован за удар клюшкой по лицу форварду «Торонто» Ноа Грегору в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Это один из таких игровых эпизодов, когда все происходит очень быстро. Безусловно, я не пытался ударить его по лицу.
Самое непростое для меня то, что он не пропустил ни одной смены, а я пропустил шесть матчей.
Мне нужно лучше контролировать свою клюшку. Думаю, он сразу понял, что это был несчастный случай. В этом моменте не было никакого намерения.
Непросто пропустить шесть матчей, но что есть, то есть. Все, что я могу сделать сейчас, – это помочь команде попасть в плей-офф», – сказал Том Уилсон.