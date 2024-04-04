Уилсон о дисквалификации: «Грегор не пропустил ни одной смены, а я – 6 матчей. Не пытался ударить его по лицу, не было никакого намерения»

Том Уилсон высказался о дисквалификации на шесть матчей.

Нападающий « » пропустил шесть матчей после того, как был дисквалифицирован за удар клюшкой по лицу форварду « » Ноа Грегору в игре регулярного чемпионата .

«Это один из таких игровых эпизодов, когда все происходит очень быстро. Безусловно, я не пытался ударить его по лицу.

Самое непростое для меня то, что он не пропустил ни одной смены, а я пропустил шесть матчей.

Мне нужно лучше контролировать свою клюшку. Думаю, он сразу понял, что это был несчастный случай. В этом моменте не было никакого намерения.

Непросто пропустить шесть матчей, но что есть, то есть. Все, что я могу сделать сейчас, – это помочь команде попасть в плей-офф», – сказал .