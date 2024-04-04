Уилсон о дисквалификации: «Грегор не пропустил ни одной смены, а я – 6 матчей. Не пытался ударить его по лицу, не было никакого намерения»

Теги Торонто Вашингтон НХЛ Том Уилсон Ноа Грегор Хоккей

Том Уилсон высказался о дисквалификации на шесть матчей.

Нападающий «Вашингтона» пропустил шесть матчей после того, как был дисквалифицирован за удар клюшкой по лицу форварду «Торонто» Ноа Грегору в игре регулярного чемпионата НХЛ.

«Это один из таких игровых эпизодов, когда все происходит очень быстро. Безусловно, я не пытался ударить его по лицу.

Самое непростое для меня то, что он не пропустил ни одной смены, а я пропустил шесть матчей.

Мне нужно лучше контролировать свою клюшку. Думаю, он сразу понял, что это был несчастный случай. В этом моменте не было никакого намерения.

Непросто пропустить шесть матчей, но что есть, то есть. Все, что я могу сделать сейчас, – это помочь команде попасть в плей-офф», – сказал Том Уилсон.

16 комментариев
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Ответ Direct free kick
Свободу Уилсону! Прочь из НХЛ торонто, бостон и пицбург
ну,до смешного доходит,когда паяют по вышке,лишь потому что,это Уилсон
+4
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Реноме,но есть и второй вопрос,какого лешего,постоянно получает Том по полной?вроде,ща появился Рэмпе,там и то снисходительно,а тут прям с 15 года,за все наказывают,толи из-за того что лига,тогда менялась,толи потому что ,выбрали в первом раунде драфта,а там по идее,игровики)но если посмотреть на Уилсона,он даже в хоккей играть научился)
+4
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+2
Не пропустил нИ одной смены...
+2
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+1
Ответ e1ther - e1ther
Реноме,но есть и второй вопрос,какого лешего,постоянно получает Том по полной?вроде,ща появился Рэмпе,там и то снисходительно,а тут прям с 15 года,за все наказывают,толи из-за того что лига,тогда менялась,толи потому что ,выбрали в первом раунде драфта,а там по идее,игровики)но если посмотреть на Уилсона,он даже в хоккей играть научился)
Свободу Уилсону! Прочь из НХЛ торонто, бостон и пицбург
+3
-2
+1
Ответ Direct free kick
95% грязи написанной об Уилсоне - клевета не имеющая отношения к правде
если еще в первых сезонах,он деревянил,сейчас,про это ваще не скажешь)но,если он промахнется,и случайно попадет куда-нибудь,всё,лови дискву)
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Смотрел игру Вашингтона. Команде нужно целых 3 Уилсона и ещё парочку игроков, чтоб зацепиться за плей-офф
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Ответ memphis
Так он рецидивистом считается. Чем больше нарушений, тем больше наказание. Шенабан в свое время это расписывал в подробностях, видимо, с тех пор так система и работает.
его не просто под микроскопом смотрят,сразу ваяют по максимуму)не важна грубость,понятно,что было,но так же нельзя)
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Ответ e1ther - e1ther
его не просто под микроскопом смотрят,сразу ваяют по максимуму)не важна грубость,понятно,что было,но так же нельзя)
В то время как раз и "мочили" некоторых игроков, используя такой подход - давали сразу 5 матчей дисквы за обычные 2-минутные нарушения, Опять же, по словам Шенабана тогда, "очистится" от предыстории рецидивистам будет очень сложно. На том уровне, что игрок должен играть без спорных нарушений до конца карьеры.
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Ответ AKhazhi
Смотрел игру Вашингтона. Команде нужно целых 3 Уилсона и ещё парочку игроков, чтоб зацепиться за плей-офф
В этом то их сила - состава нет, а результат (пока) есть. Не видел ни одной внятной игры у них. Но это, кажется, и не нужно.
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