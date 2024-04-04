Александр Медведев: «Неправильно устраивать из судейства междусобойчик. Цель – исключить волюнтаризм и вкусовщину»

Теги СКА судьи Александр Медведев КХЛ Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев считает, что судейству в КХЛ нужно исключить волюнтаризм.

«Хочу еще раз обратить внимание на действия СКА и ряда других клубов, которые присоединились к обращению к руководству федерации и лиги.

У нас только цель – чтобы был единый подход, исключить волюнтаризм и вкусовщину.

Мне кажется, неправильно устраивать из судейства междусобойчик и с точки зрения развития лиги, и с точки зрения отношения к болельщикам, потому люди, работающие в клубах на разных должностях, в том числе главные тренеры, должны иметь право получать ответы на вопросы, чтобы судейство помогало развивать хоккей», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

7 комментариев
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Кто снова дал этому 🤡 микрофон?! Ранее считал его более адекватным. Заблуждался...
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Неугомонный
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сам по себе факт жалоб питерцев на судейство не перестаёт быть дико смешным уже две недели
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Да когда же он успокоится?! Составил дуэт «системному тренеру».
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Просто питер, смешной и никчёмный...
https://youtu.be/u8mYMw4vtXE?si=V5nTuwE4r0_eHBY4
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Допиться до валюнтаризма... его не прокапывают чоли?))
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