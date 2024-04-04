Александр Медведев: «Неправильно устраивать из судейства междусобойчик. Цель – исключить волюнтаризм и вкусовщину»

Александр Медведев считает, что судейству в КХЛ нужно исключить волюнтаризм.

«Хочу еще раз обратить внимание на действия СКА и ряда других клубов, которые присоединились к обращению к руководству федерации и лиги.

У нас только цель – чтобы был единый подход, исключить волюнтаризм и вкусовщину.

Мне кажется, неправильно устраивать из судейства междусобойчик и с точки зрения развития лиги, и с точки зрения отношения к болельщикам, потому люди, работающие в клубах на разных должностях, в том числе главные тренеры, должны иметь право получать ответы на вопросы, чтобы судейство помогало развивать хоккей», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.