Агент Светлакова: «Будем встречаться с ЦСКА, ждать финансовые условия. На Андрея спрос большой, пригодится команде любого уровня»

Агент Андрея Светлакова рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 апреля.

«У Андрея заканчивается контракт, но он игрок ЦСКА. На сегодняшний день мы ждали назначения главного тренера в клубе – это произошло.

Мы будем встречаться с руководством и ждать финансовые условия, после Андрей будет принимать решение.

На сегодняшний день спрос на Светлакова, на его позицию просто большой. На рынке свободных агентов игроков его амплуа и уровня мастерства человека три‑четыре.

У Андрея большой бэкграунд за плечами: три Кубка Гагарина, опыт игры в плей‑офф. Он явно пригодится команде любого уровня», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

В нынешнем сезоне Светлаков набрал 29 (10+19) очков при полезности «плюс 21» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 17:39.