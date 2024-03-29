Агент Светлакова: «Будем встречаться с ЦСКА, ждать финансовые условия. На Андрея спрос большой, пригодится команде любого уровня»

Теги ЦСКА КХЛ Александр Черных Матч ТВ Андрей Светлаков Хоккей

Агент Андрея Светлакова рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 апреля.

«У Андрея заканчивается контракт, но он игрок ЦСКА. На сегодняшний день мы ждали назначения главного тренера в клубе – это произошло.

Мы будем встречаться с руководством и ждать финансовые условия, после Андрей будет принимать решение.

На сегодняшний день спрос на Светлакова, на его позицию просто большой. На рынке свободных агентов игроков его амплуа и уровня мастерства человека три‑четыре.

У Андрея большой бэкграунд за плечами: три Кубка Гагарина, опыт игры в плей‑офф. Он явно пригодится команде любого уровня», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

В нынешнем сезоне Светлаков набрал 29 (10+19) очков при полезности «плюс 21» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 17:39.

10 комментариев
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В апреле 28 лет, в этом сезоне сыграл ниже своих возможностей.
ИМХО.
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Уважаемые знатоки, кто из НСА/ОСА сопоставим со Светлаковым по уровню? Как мне кажется, Андрей - это игрок системы Никитина/Федорова: биться, бороться, копать на пятаке, есть живительную малину и носиться аки андроид все 60 минут. Этакая версия Телегина на максималках. Прямая дорога в "Локомотив". Ну, может, "Амур" потягаться на рынке захочет за него.
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Ответ Ренат Ильясов
Уважаемые знатоки, кто из НСА/ОСА сопоставим со Светлаковым по уровню? Как мне кажется, Андрей - это игрок системы Никитина/Федорова: биться, бороться, копать на пятаке, есть живительную малину и носиться аки андроид все 60 минут. Этакая версия Телегина на максималках. Прямая дорога в "Локомотив". Ну, может, "Амур" потягаться на рынке захочет за него.
Игроки такого амплуа и уровня нужны любой команде, которая хочет чего-то добиться! Разве что Ларионов обходится) ну так ему и не результат важен!
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Ответ dimon_vd17
Игроки такого амплуа и уровня нужны любой команде, которая хочет чего-то добиться! Разве что Ларионов обходится) ну так ему и не результат важен!
Светлаков это кто может оставить команду в меньшинстве в неподходящий момент.
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А вот этого можно и заменить
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Ответ 5kywn5cddd
Светлаков мог бы играть в НХЛ, очень сильный хоккеист имхо
Это сейчас такой юмор или что?) просто не пойму
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Ответ HockeyMan
Это сейчас такой юмор или что?) просто не пойму
Нет, я думаю, что если бы он уехал в 24-25 лет, то играл бы в НХЛ! Человек умеет всё! И катается , и в обороне хорош, и бросок есть, и силового хоккея не избегает, и скорость при нем! Я считаю его недооцененным хоккеистом. Этот сезон он провел слабее, как и весь ЦСКА.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В апреле 28 лет, в этом сезоне сыграл ниже своих возможностей. ИМХО.
Как и все ЦСКА! Ребята просто устали немного…
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Ответ RoyJones
Как и все ЦСКА! Ребята просто устали немного…
устали получить миллионы🤣🤣🤣
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