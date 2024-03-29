Воронков, Блюгерс, Томас и Карлссон – в рейтинге топ-10 самых недооцененных центров в НХЛ (The Athletic)

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Дмитрий Воронков вошел в десятку самых недооцененных центрфорвардов НХЛ.

The Athletic опубликовал рейтинг топ-10 самых недооцененных центральных нападающих НХЛ. В него включили российского форварда «Коламбуса» Дмитрия Воронкова.

Список представлен в произвольном порядке и выглядит следующим образом:

Роберт Томас («Сент-Луис»)

Адам Лаури («Виннипег»)

Томас Новак («Нэшвилл»)

Вильям Карлссон («Вегас»)

Джейсон Дикинсон («Чикаго»)

Дмитрий Воронков («Коламбус»)

Брок Нелсон («Айлендерс»)

Ник Дауд («Вашингтон»)

Николя Руа («Вегас»)

Теодорс Блюгерс («Ванкувер»)

Достойны упоминания: Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Владислав Наместников («Виннипег»), Морган Гики («Бостон»), Ларс Эллер («Питтсбург»), Чарли Койл («Бостон»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).

16 комментариев
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Очередной странный рейтинг. В чем, например, недооценка Лаури и Блюгерса? Чуваки занимают свою нишу, играют все матчи с неплохим айс-таймом. Или по мнению составителей рейтинга они должны центрить 1-2 звено и 1 большинство? А в чем недооценка Томаса? Ему насыпали за 8 млн, посчитав главной надеждой и звездой Блюз. Худо бедно очко за игру выдает, правда клуб мимо плей-офф, похоже. Если уж по деньгам судить, так, скорее, наш Куч недооценен- лучший бомбардир,а по зарплате не входит в топ-10 даже
+16
-3
+13
У Томаса зп 8,1 на 8, фига себе недооценка..
+9
0
+9
У Карлссона какие-то качели прям… сначал в топе недооцененных, потом в топе переоцененных, затем - вновь в топе недооцененных…
+9
-1
+8
Блюгерс работяга, делает много работы, особенно при игре в меньшестве...
+4
0
+4
Ответ iron_m
Где Майкл Маклауд, лучший в мире специалист по вбрасываниям?
Известно где.
+4
0
+4
интересно в чем проявляется недооценка
+4
-1
+3
Ответ mr.rooo
Очередной странный рейтинг. В чем, например, недооценка Лаури и Блюгерса? Чуваки занимают свою нишу, играют все матчи с неплохим айс-таймом. Или по мнению составителей рейтинга они должны центрить 1-2 звено и 1 большинство? А в чем недооценка Томаса? Ему насыпали за 8 млн, посчитав главной надеждой и звездой Блюз. Худо бедно очко за игру выдает, правда клуб мимо плей-офф, похоже. Если уж по деньгам судить, так, скорее, наш Куч недооценен- лучший бомбардир,а по зарплате не входит в топ-10 даже
«Томас входит в десятку лучших центровых по количеству набранных очков, играет одни из самых трудных оборонительных минут среди всех форвардов (первое место по времени против элитных пятерок соперника в игре 5на5, второй в таком рейтинге Кросби, третий Мэттьюс) и уверенно выигрывает эти трудные матчи (с ним на льду у Блюз разница шайба +13, без него -17)
Он - двухсторонняя рабочая лошадка, чей прорыв не привлекает столько внимания из-за неудач "Сент-Луиса" как команды»
+3
0
+3
Я бы первыми назвал Эрикссона Эка и Трочека.
+3
-1
+2
Ответ TimGI86
«Томас входит в десятку лучших центровых по количеству набранных очков, играет одни из самых трудных оборонительных минут среди всех форвардов (первое место по времени против элитных пятерок соперника в игре 5на5, второй в таком рейтинге Кросби, третий Мэттьюс) и уверенно выигрывает эти трудные матчи (с ним на льду у Блюз разница шайба +13, без него -17) Он - двухсторонняя рабочая лошадка, чей прорыв не привлекает столько внимания из-за неудач "Сент-Луиса" как команды»
Центровых? А сколько у него подборов и Данков за игру?😅
А так да, он уж то не недооценен
+2
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+2
Это скорее всего рейтинг для болельщиков, специалистам и ГМ все ясно.
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У Флориды и Каролины, судя по этому списку, совсем все плохо, вторых и третьих оттуда если и вспоминают, то с минусом. А Дикинсон недооценен, это парень, которого первый раз заметили, после контракта с Чикаго в 4.25 ляма. Пока его голы были нужны , он никогда и 10 не мог забить. Хорошо набирать статистику, когда соперник ведет 5-1 и расслабился.
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Ответ joe thornton 19
У Карлссона какие-то качели прям… сначал в топе недооцененных, потом в топе переоцененных, затем - вновь в топе недооцененных…
Вот интересно мнение автора чем Карлссон-то недооценен? До прихода Айкела все годы был первым центром Вегаса, кубок выиграл, его речь на сцене в микрофон облетела весь хоккейный мир, мне кажется карьера у него удалась )
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Ответ iron_m
Да, я тоже в курсе, что он превысил численный состав секса. Но в этом списке мог бы и быть.
Когда составят список самых недооцененных среди зэков Маклауда туда обязательно включат.
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