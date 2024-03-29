Воронков, Блюгерс, Томас и Карлссон – в рейтинге топ-10 самых недооцененных центров в НХЛ (The Athletic)
Дмитрий Воронков вошел в десятку самых недооцененных центрфорвардов НХЛ.
The Athletic опубликовал рейтинг топ-10 самых недооцененных центральных нападающих НХЛ. В него включили российского форварда «Коламбуса» Дмитрия Воронкова.
Список представлен в произвольном порядке и выглядит следующим образом:
Роберт Томас («Сент-Луис»)
Адам Лаури («Виннипег»)
Томас Новак («Нэшвилл»)
Вильям Карлссон («Вегас»)
Джейсон Дикинсон («Чикаго»)
Дмитрий Воронков («Коламбус»)
Брок Нелсон («Айлендерс»)
Ник Дауд («Вашингтон»)
Николя Руа («Вегас»)
Теодорс Блюгерс («Ванкувер»)
Достойны упоминания: Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Владислав Наместников («Виннипег»), Морган Гики («Бостон»), Ларс Эллер («Питтсбург»), Чарли Койл («Бостон»), Оскар Сундквист («Сент-Луис»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).
Он - двухсторонняя рабочая лошадка, чей прорыв не привлекает столько внимания из-за неудач "Сент-Луиса" как команды»
А так да, он уж то не недооценен