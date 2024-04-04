Панарин вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон в НХЛ – 110. Рекорд у Ягра – 123

Артемий Панарин вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон в НХЛ.

Форвард набрал 2 (1+1) балла в матче с «Нью-Джерси» (4:3), теперь на его счету в текущем чемпионате 110 (45+65) очков.

Таким образом, россиянин обогнал Жана Рателля (109 баллов в сезоне-1971/72).

Рекордсмен в истории « » – (123, 2005/06).