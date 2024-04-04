Панарин вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон в НХЛ – 110. Рекорд у Ягра – 123
Артемий Панарин вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон в НХЛ.
Форвард набрал 2 (1+1) балла в матче с «Нью-Джерси» (4:3), теперь на его счету в текущем чемпионате 110 (45+65) очков.
Таким образом, россиянин обогнал Жана Рателля (109 баллов в сезоне-1971/72).
Рекордсмен в истории «Рейнджерс» – Яромир Ягр (123, 2005/06).
Неужели всё дело в было в кудрях? ))
Если серьезно, очень рад за него! Приятно видеть, что в топ-5 сразу двое наших парней. Без политоты, просто порадуемся за них!