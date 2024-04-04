Панарин вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон в НХЛ – 110. Рекорд у Ягра – 123

Теги Рейнджерс Яромир Ягр НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин вышел на 2-е место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон в НХЛ.

Форвард набрал 2 (1+1) балла в матче с «Нью-Джерси» (4:3), теперь на его счету в текущем чемпионате 110 (45+65) очков.

Таким образом, россиянин обогнал Жана Рателля (109 баллов в сезоне-1971/72). 

Рекордсмен в истории «Рейнджерс» – Яромир Ягр (123, 2005/06).

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9 комментариев
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13 очков за 6 матчей - много, но чем бы черт не шутил... Хлебушку по силам!
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Было бы шикарно установить первое место в истории клуба, но главное без травм, если не получится, постарается на следующий сезон.
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Ответ АлАл
Было бы шикарно установить первое место в истории клуба, но главное без травм, если не получится, постарается на следующий сезон.
сейчас надо сосредоточиться на подготовке к плову, а не забивать голову рекордами в регулярке. в этом сезоне Рейнджерс близок к чашке, как никогда за последние много лет. даже в год их финала команда не была так сильна. но это ничего не гарантирует.
+4
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+4
Ответ Александр Бабуев
13 очков за 6 матчей - много, но чем бы черт не шутил... Хлебушку по силам!
Соглашусь, шанс есть! Да будет так!!!🙏
+3
0
+3
Невозможное возможно! 13 очков не так много
+2
0
+2
По этой игре мог набирать гораздо больше. Особенно жаль когда Трочек не забил, там Артемий шикарно пробросил и скинул на Винсента
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Панера даёт жару в этом сезоне!
Неужели всё дело в было в кудрях? ))
Если серьезно, очень рад за него! Приятно видеть, что в топ-5 сразу двое наших парней. Без политоты, просто порадуемся за них!
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Пора забыть про рекорды регулярки и готовиться только к ПО. Сто выбил, можно успокоиться.
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Ответ vulturecrow
сейчас надо сосредоточиться на подготовке к плову, а не забивать голову рекордами в регулярке. в этом сезоне Рейнджерс близок к чашке, как никогда за последние много лет. даже в год их финала команда не была так сильна. но это ничего не гарантирует.
Хочу чтоб Панарин выиграл КС. Кузнецов, Тарасенко, Орлов, из той феноменальной молодёжки 2011 года, уже выиграли. Остался Панарин. Но у Рейнджерс, как мне думается, нет стабильности. Один матч феерят, другой могут напривозить. Хотя сезон хороший у них.
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