Колосов будет играть за «Лихай Вэлли» в АХЛ. «Филадельфия» отправила вратаря в фарм-клуб
Алексей Колосов продолжит карьеру в фарм-клубе «Филадельфии» в АХЛ.
22-летний голкипер отправлен в «Лихай Вэлли» и продолжит карьеру в АХЛ.
Игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го и выступал за минское «Динамо» на правах аренды.
В составе «зубров» в регулярном сезоне-2023/24 Алексей Колосов провел 47 матчей, отбив 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,39. Вратарь сыграл четыре матча на ноль.
В плей-офф голкипер провел шесть игр, отразив 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,21.
Суммарно Колосов провел в КХЛ 132 матча (90,9% ОБ, 2,59 КН) и стал самым побеждающим вратарем минского «Динамо».