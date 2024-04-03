Колосов будет играть за «Лихай Вэлли» в АХЛ. «Филадельфия» отправила вратаря в фарм-клуб

Алексей Колосов продолжит карьеру в фарм-клубе «Филадельфии» в АХЛ.

22-летний голкипер отправлен в « » и продолжит карьеру в .

Игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го и выступал за минское « » на правах аренды.

В составе «зубров» в регулярном сезоне-2023/24 провел 47 матчей, отбив 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,39. Вратарь сыграл четыре матча на ноль.

В плей-офф голкипер провел шесть игр, отразив 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,21.

Суммарно Колосов провел в 132 матча (90,9% ОБ, 2,59 КН) и стал самым побеждающим вратарем минского «Динамо».