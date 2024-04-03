Колосов будет играть за «Лихай Вэлли» в АХЛ. «Филадельфия» отправила вратаря в фарм-клуб

Теги переходы Филадельфия НХЛ АХЛ Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Лихай Вэлли Алексей Колосов Хоккей

Алексей Колосов продолжит карьеру в фарм-клубе «Филадельфии» в АХЛ.

22-летний голкипер отправлен в «Лихай Вэлли» и продолжит карьеру в АХЛ.

Игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го и выступал за минское «Динамо» на правах аренды.  

В составе «зубров» в регулярном сезоне-2023/24 Алексей Колосов провел 47 матчей, отбив 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,39. Вратарь сыграл четыре матча на ноль.

В плей-офф голкипер провел шесть игр, отразив 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,21.

Суммарно Колосов провел в КХЛ 132 матча (90,9% ОБ, 2,59 КН) и стал самым побеждающим вратарем минского «Динамо». 

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2 комментария
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Какое-то китайское название у фармклуба
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А Колосов посильнее Федотова будет
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